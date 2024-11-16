В магазинах «Пятерочка» и «Дикси» обнаружили рыбные консервы с личинками червей

В сети магазинах «Пятерочка» и «Дикси», расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, обнаружили некачественные рыбные консервы. Об этом сообщает издание «Известия».

После проверки специалистами организации «Общественная потребительская инициатива» выяснилось, что в консервах обитают паразиты.

Консервы печени минтая, в которых были найдены личинки червей, снимут с реализации. Соответствующее обращение «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру РФ и Роспотребнадзор.

Личинки червей обнаружили в консервах трех производителей печени минтая из Владивостока и Мурманской области.

По мнению специалистов организации, которая проводила мониторинг консервов, исключить фальсификат в магазинах поможет обязательная маркировка такой продукции.

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