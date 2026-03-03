В деле о похищении девочки в Смоленске всплыли новые факты

В деле о похищении девятилетней девочки в Смоленске появились новые подробности. Как рассказала РИА Новости знакомая семьи, еще в январе, примерно через неделю после праздников, она столкнулась в подъезде дома, где живет потерпевшая, с женщиной, которая оказалась сожительницей предполагаемого похитителя.

У незнакомки при себе были швабра, веник и пакет. Рядом с ней находился мужчина, которого знакомая не запомнила. Женщина сразу обратила внимание на странность этой ситуации: обычно подъезд убирают другие сотрудники и совсем не в это время. После того как пара ушла, в подъезде чище не стало.

Спустя месяц, 24 февраля, девочка вышла гулять с собакой и пропала. Через два дня ее нашли в квартире, где проживали тот самый мужчина и его сожительница. Сейчас оба задержаны и пользуются правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным статьей 51 Конституции России.

Знакомая семьи не исключает, что январский визит мог быть связан с подготовкой к преступлению — возможно, подозреваемые осматривали место или пытались установить контакт. Следствию предстоит проверить эту версию.

