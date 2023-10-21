В Магнитогорске водитель маршрутки из Средней Азии потребовал от пассажирки выпить с ним пива и по-кайфу провести время

О том, как она чуть было не оказалась в довольно щекотливой ситуации, жительница Магнитогорска сама поведала в соцсетях. По словам пассажирки, сначала иностранный специалист предложил ей уединиться где-то и вместе выпить пива. После того, как она отказалась, мигрант перешел в атаку.

Девушка рассказала, что водитель закрыл все двери на блокировку и съехал с маршрута во дворы. Девушке пришлось проявить чудеса смекалки, чтобы спастись от возжелавшего ее мужчины.

«Хотела спокойно доехать до дома, водитель же начал расспрашивать, задавать лишние вопросы, звать пить пиво и по-кайфу провести время. На что получает отказ, после чего съезжает с дороги в кварталы и продолжает звать пересесть вперед и отдохнуть. После полученного ещё одного отказа, никак не реагирует так и не выезжая на остановку, стоит в кварталах, я понимаю что выхода нет и пора думать что-то, соглашаюсь пересесть вперед, просто выхожу и убегаю с маршрутки», - рассказала девушка.

Писать заявление о домогательствах мигранта девушка не стала, но предупредила всех, чтобы были осторожнее.

Ранее сообщалось, что малолетние мигранты обматерили губернатора Самарской области после его угроз разобраться с нападениями на детей.