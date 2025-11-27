В Махачкале исчез зуб-гигант, два десятилетия улыбавшийся прохожим

В Махачкале осуществлен демонтаж масштабного арт-объекта — четырехметровой скульптуры зуба, расположенной перед входом в частную стоматологическую клинику «Мечта». Инсталляция, простоявшая на этом месте почти два десятилетия, была удалена с привлечением тяжелой техники в ночное время, сообщает « Подъем ».

Представители мэрии города пояснили, что основанием для демонтажа послужил самовольный захват территории муниципального значения. Было отмечено, что земельный участок, на котором размещался объект, дополнительно ограничен капитальным ограждением.

Главный врач учреждения Магомедсаид Гасанов подтвердил, что установка скульптуры в 2005 году была согласована с уполномоченными органами. Арт-объект был отмечен дипломом клуба рекордов «Левша» как самый крупный в мире из себе подобных. Несмотря на это, представитель клиники не намерен оспаривать действия администрации в судебном порядке.

