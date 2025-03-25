После взрыва в Махачкале ввели режим ЧС

Режим ЧС распространяется на территории района, где произошел взрыв. Пострадавшее здание и его окрестности оцепили для ликвидации последствий. Это подтвердил начальник Управления по делам ГО и ЧС Махачкалы Рабадан Магомедов. В рамках режима также всю необходимую помощь предоставят пострадавшим.

Напомним: 25 марта в Махачкале в одном из домов произошел взрыв газа. Позже случился второй хлопок, но уже в здании салона сотовой связи в нескольких километрах от места первого ЧП. Ударной волной побило одной тысячи квартирных окон в ряде зданий. Повреждения также получили около 50 автомобилей. Пострадали два человека.

В мэрии Махачкалы заявили, что здание не было введено в эксплуатацию и там не должны были находиться люди. По предварительным данным, газовое оборудование не соответствовало нормам безопасности. Однако эту и другую подробную информацию выяснят в рамках расследования, организованного СУ СК по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что после взрыва в МКД в Махачкале на место приехал глава Дагестана.