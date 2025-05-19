В Махачкале задержали 67 человек по делу о массовых драках между подростками

Свои действия школьники координировали через соцсети.

В Махачкале сотрудники полиции задержали 67 человек в связи с массовыми драками между подростками.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, 16 мая 2025 года между молодыми жителями Махачкалы вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Сотрудники полиции задержали на площади имени Ленина 12 человек.

В отношении родителей подростков составили протоколы.

В субботу, 17 мая, подростки снова устроили массовую драку. Полиция задержала на улице Каммаева 55 человек.

В итоге 18 человек привлечены к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство. На родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

Ранее сообщалось о том, что подросток изрезал ножом свою мать во время застолья в Петербурге.