В Махачкале задержали известного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова

Известного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале, сообщил Mash. По предварительной информации, это связано с расследованием беспорядков, произошедших в махачкалинском аэропорту в октябре 2023 года.

Близкие Рабаданова утверждают, что родственника задержали вечером 6 ноября на улице Ленина неизвестные люди. Отмечалось, что в куртку комментатора поместили гранату, после чего его увезли в изолятор временного содержания.

Рабаданов успел сообщить родственникам о случившемся по телефону. Официальные причины его задержания пока остаются неизвестными.

Родные убеждены, что инцидент имеет отношение к событиям в аэропорту Махачкалы, так как Рабаданов активно посещал суды и поддерживал обвиняемых. По словам сына комментатора Заура, в доме Рабаданова в настоящее время проводятся обыски.

Он отметил, что правоохранительные органы намерены предъявить обвинение отцу по ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов). Кроме того, полицейские также проводят опросы соседей Рамазана.

29 октября 2023 года местные жители собрались в аэропорту, чтобы выразить протест против приезда евреев, прибывающих в Махачкалу на регулярном рейсе Red Wings WZ 4728 из Тель-Авива. Все это произошло на фоне начала Израилем операции в секторе Газа.

Митингующие смогли захватить аэропорт, выйти на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и окружить автобус с пассажирами. Всего на борту находилось около 50 человек.

Рабаданов получил популярность в 2008 году, когда его комментарий к знаковому матчу между Россией и Нидерландами стал вирусным в интернете. В Дагестане его узнавали еще в 90-х годах, когда он комментировал турниры по смешанным единоборствам, вольной борьбе, собачьим боям и даже голливудские фильмы.

Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали из-за обвинения в причастности к получению взятки.