В Майкопе осудили военного, переломавшего кости девушке-инвалиду из-за спора

Майкопский гарнизонный военный суд отправил в колонию военного, избившего девушку без кистей рук. Об этом пишет «Газета.ру» , изучившая дело и приговор.

Летом 2023 года контрактник отправился в отпуск и навестил свою знакомую с инвалидностью. Вместе пара распивала алкоголь, к ним присоединились мать и брат девушки. Собралась веселая компания, однако под градусом обстановка накалилась: военный увлекся приемами рукопашного боя, повредил холодильник, а после переключился на лицо возмущенной хозяйки. Девушка пыталась отбиваться и спорить, но мужчина, почувствовав физическое превосходство, продолжил бить ее.

Не остановило буяна и то, что у хозяйки квартиры была инвалидность. Остудить пыл его заставили другие участники застолья. На тот момент пострадавшей уже потребовалась помощь медиков. В больнице ей диагностировали переломы лица, включая искривление носа, челюсти, скулы. У девушки были травмированы ребра, зафиксировали ушиб головы и мозга.

В тот же год военный пропустил службу, не вернувшись из отпуска. Бойца поймали и предоставили суду. В деле нашлись смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка, раскаяние, прохождение службы и ранение на боевой миссии. К тому же, мужчина выплатил пострадавшей 154 тысяч рублей в качестве компенсации. Если бы не эти пункты, военного могли наказать более сурово. Однако с учетом перечисленного, суд отправил мужчину на шесть лет в колонию общего режима.

Недавно в Приморье также произошел случай избиения женщин со стороны мужчины. Он представился участником СВО. Пострадавшие считают, что агрессора могут не наказать.