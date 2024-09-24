В Малайзии крокодил съел шестилетнюю девочку
Фото: [pxhere.com]
В малайзийском губернаторстве Саравак крокодил напал на шестилетнюю девочку, которая которая купалась в реке с подругами, и утащил под воду. О происшествии сообщает издание AsiaOne.
Жертвой хищника стала Цицилия Интик.
На берегу сидел дедушка девочкигу, но он не успел ничего сделать.
Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут, но к тому времени крокодил уже уплыл.
Поисками ребенка занимаются родственники и сотрудники полиции.
The Borneo Post пишет, что поиски пропавшей девочки ведутся уже пять дней.
Спасатели прочесали окрестности в радиусе двух километров от места происшествия, но им не удалось ничего найти.
Ранее сообщалось о том, что в Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека.