В Малайзии крокодил съел шестилетнюю девочку

В малайзийском губернаторстве Саравак крокодил напал на шестилетнюю девочку, которая которая купалась в реке с подругами, и утащил под воду. О происшествии сообщает издание AsiaOne.

Жертвой хищника стала Цицилия Интик.

На берегу сидел дедушка девочкигу, но он не успел ничего сделать.

Спасатели прибыли на место происшествия через девять минут, но к тому времени крокодил уже уплыл.

Поисками ребенка занимаются родственники и сотрудники полиции.

The Borneo Post пишет, что поиски пропавшей девочки ведутся уже пять дней.

Спасатели прочесали окрестности в радиусе двух километров от места происшествия, но им не удалось ничего найти.

Ранее сообщалось о том, что в Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека.