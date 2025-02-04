В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь свою знакомую

В ночь с 1 на 2 февраля в подъезде многоквартирного дома в Йошкар-Оле между двумя женщинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт. В результате одна из них облила вторую горючей жидкостью и подожгла.

Свидетели преступления потушили пламя и вызвали скорую. Пострадавшую доставили в больницу.

Злоумышленницу задержали и поместили под стражу. Ее обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело.

По словам представителей прокуратуры, причиной конфликта стала ревность.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье заключили под стражу мужчину, который поджег дом с бывшей женой внутри.