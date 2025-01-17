В Марий Эл проверили депутата Сакович, назвавшего россиянок «хабалками»: ничего не нашли

В Марий Эл провели проверили депутата Андрея Саковича, который назвал россиянок «тупыми», «хабалками» и призвал их «биться головой об стену». Об этом сообщила «Лента.ру».

«Высказывания Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающими честь и достоинство личности, а также не являются уничижительными характеристиками личности», — говорится в сообщении.

Так как независимая лингвистическая оценка не нашла ничего оскорбительного в словах парламентария, то Саковича не стали привлекать к ответственности.

Известно, что вместе с депутатами в российском регионе провели образовательные мероприятия о поведении в социальных сетях.

Ранее сообщалось, обозвавшей строителей «русней» москвичке грозит 25 лет колонии. Оказалось, что изменения в поведении девушки заметили в конце 2010-х годов. Дочь начала много времени проводить на проукраинских ресурсах. Позже она пыталась найти в своей родословной предков с украинскими корнями.