В маркетплейсе Ozon пояснили решение открыть истории покупок

Опция «Публичный профиль» на Ozon придумана для того, чтобы пользователи могли подписаться на покупателей с похожими предпочтениями. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Уточняется, что на подобном аккаунте отображаются только имя и первая буква фамилии, если таковая указана. Клиент также может в любой момент полностью скрыть профиль.

Добавляется, что в ходе действующего теста можно перейти по ссылке-приглашению, которой пользователь поделился с иными покупателями. После этого он окажется на странице человека с публичным профилем, на который можно будет подписаться. Кроме того, это можно сделать из не анонимных отзывов на товар.

Ранее эксперт Валерий Королев оценил достоверность отзывов на популярных в РФ маркетплейсах.