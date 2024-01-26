В МЧС объяснили, что взрыв в Выборге связан с работой на карьерах

Спасатели объяснили, с чем связан мощный звук взрыва, который испугал жителей. Комментарий МЧС передает RT .

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Житель Выборга заявил, что слышал звук взрыва и отметил, что земля буквально дрожала. На это обратили внимание и другие горожане.

Позже в МЧС пояснили, что взрыва в Выборге не было: это работы на карьере под городом в Ленобласти.

Информацию дополнила администрация региона. Там уточнили, что работы на карьере были запланированными. На карьере Гаврилово ведут работы по добыче гранитной крошки. Никаких инцидентов и пострадавших в этой истории нет, жителей призвали к спокойствию.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи испугались пожара, который создал угрозу взрыва. На месте работы оперативные службы, которые не допустили обострения ситуации.