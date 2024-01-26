В МЧС объяснили, что взрыв в Выборге связан с работой на карьерах
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Спасатели объяснили, с чем связан мощный звук взрыва, который испугал жителей. Комментарий МЧС передает RT.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Житель Выборга заявил, что слышал звук взрыва и отметил, что земля буквально дрожала. На это обратили внимание и другие горожане.
Позже в МЧС пояснили, что взрыва в Выборге не было: это работы на карьере под городом в Ленобласти.
Информацию дополнила администрация региона. Там уточнили, что работы на карьере были запланированными. На карьере Гаврилово ведут работы по добыче гранитной крошки. Никаких инцидентов и пострадавших в этой истории нет, жителей призвали к спокойствию.
Ранее сообщалось, что жители Балашихи испугались пожара, который создал угрозу взрыва. На месте работы оперативные службы, которые не допустили обострения ситуации.