В МЧС рассказали о возможной причине лесного пожара под Феодосией в Крыму

Сухая растительность загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Соответствующая информация была опубликована на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Крупный природный пожар вспыхнул на плато Тепе-Оба в окрестностях Феодосии. Он продолжался трое суток. С 25 августа площадь распространения огня увеличивалась. По последним данным, она достигла порядка 150 га.

Замначальника крымского управления МЧС РФ назвал предварительные причины возникновения пожара: разведение огня в лесном массиве и неосторожное обращение с огнем. Об этом Игорь Скуртул заявил во время беседы с журналистами.

Ранее сообщалось о третьем классе пожарной опасности, который сохранится до 30 августа на большей части территории Подмосковья.