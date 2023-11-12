В МИД Казахстана просят Египет выпустить из Газы всех граждан Республики

Стало известно, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан обратилось к Египту с просьбой выпустить всех ее граждан из Газы. Об этом также пишет Казахстанское телеграфное агентство , приводя слова Мурата Нуртлеу.

Он является министром иностранных дел и вице-премьером РК. Сообщается, что именно Нуртлеу настоятельно призывает Египет и «все вовлеченные стороны» к осуществлению соответствующей просьбы. Заявление об этом он сделал в субботу в рамках экстренного саммита в Саудовской Аравии.

Также глава МИД РК призвал к немедленному прекращению всех боевых действий, происходящих на территории сектора. В ведомстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы эвакуировать соотечественников из региона, представляющего опасность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин считает Казахстан наиболее близким союзником.