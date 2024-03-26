В МЧС сообщили, что больше людей под завалами в «Крокусе» нет

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили о том, что пострадавших в результате теракта в «Крокусе», которые находились под завалами здания, больше нет. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 26 марта.

Спасатели говорят, что все спасательные мероприятия, которые проходили и при участии кинологов, по поиску пострадавших уже завершены.

Напомним, что теракт случился в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» и стали расстреливать беззащитных людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». В результате трагического инцидента, который был признан терактом, погибли 139 человек, а пострадали 152 человека.