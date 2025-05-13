В Мексике расстреляли кандидата в мэры и еще двух человек
В Мексике кандидата в мэры застрелили на митинге во время прямого эфира
Фото: [pxhere.com]
В мексиканском Тексистепеке застрелили кандидата на пост мэра Есению Лару Гутьеррес, баллотировавшуюся от правящей партии «Движение национального возрождения». Как сообщил CNN, также были убиты два человека, а еще три — ранены.
Преступление было совершено вечером 11 мая в ходе митинга, который транслировали в одной из социальных сетей. Претендент на пост мэра шла в окружении десятков единомышленников, а также подходила к собравшимся и приветствовала их. Вдруг началась стрельба, а люди в панике разбежались. Всего было произведено порядка 20 выстрелов.
По словам президента Мексики Клаудия Шейнбаум, пока не удалось найти нападавших, а также выяснить мотивы преступления.
Ранее стали известны подробности стрельбы, которая произошла в одном из ночных клубов в немецком Ольденбурге.