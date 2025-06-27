В Мелитополе работник здравоохранения собирал данные о пациентах для спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе медицинского работника, подозреваемого в передаче информации о пациентах спецслужбам Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что мужчина, проживающий в Мелитополе, сотрудничал с украинской разведкой, собирая и передавая персональные данные своих пациентов кураторам. Против мелитопольца возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание в том числе до пожизненного лишения свободы.

ФСБ в очередной раз предупреждает граждан о возросшей активности украинских спецслужб, которые вербуют россиян через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Российские спецслужбы призывают граждан быть бдительными, соблюдать меры информационной безопасности и не вступать в контакт с незнакомыми лицами.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, собиравшего для Службы безопасности Украины (СБУ) данные о расположении ВС РФ и о транспортной инфраструктуре полуострова.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией.