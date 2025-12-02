В мессенджере МАХ можно будет получать уведомления от «Госуслуг»

В российском мессенджере МАХ можно будет получать уведомления от «Госуслуг». Об этом говорится в сообщении пресс-службы приложения.

«Пользоваться госсервисами стало удобнее: уведомления о записях на прием к врачу, статусах заявлений и штрафах собраны в одном месте – чат-боте "Госуслуги" в МАХ". Штрафы можно сразу оплатить, не покидая мессенджер – уведомления об оплате также появятся в чат-боте», - отметили в пресс-службе.

Чтобы подключить уведомления, нужно привязать аккаунты в МАХ и на «Госуслугах» к одному номеру. В личном кабинете на Госуслугах можно настроить список уведомлений, которые будут поступать в мессенджер.

