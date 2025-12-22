В мессенджере MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров

В национальном мессенджере MAX будут доступны цифровые удостоверения инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Так, граждане указанных категорий смогут предъявлять удостоверения, подтверждающие право на льготу, которые будут формироваться на основе цифрового ID в мессенджере. Для получения такого удостоверения потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Соцфонда на обработку данных.

Создать цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии и заграничного паспорта нового образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям региона.