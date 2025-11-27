В мессенджере MAX можно будет получить быстрый доступ к документам с Госуслуг

В российском мессенджере MAX можно будет получить быстрый доступ к документам с Госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей приложения.

Так, в мессенджере появится быстрый доступ цифровым версиям паспорта, водительских прав, СНИЛС, медицинского полиса, ИНН.

Документы появятся в разделе «цифровой ID». Чтобы получить к ним доступ, биометрия будет не нужна, однако потребуется согласие пользователя.

