В мессенджере MAX появился доступ к сервису «Сферум»
Сервис «Сферум» стал доступен в мессенджере MAX
В национальном мессенджере MAX появился доступ к сервису «Сферум» для учителей, школьников и их родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Так, сервис «Сферум» завершил интеграцию в новый российский мессенджер и стал доступен для пользователей всей страны. Через платформу можно воспользоваться как основными, так и обновленными функциями.
Для пользователей «Сферума» с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».
Ранее стало известно, что в новом российском мессенджере появился официальный канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.