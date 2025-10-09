В мессенджере MAX появился доступ к сервису «Сферум»

В национальном мессенджере MAX появился доступ к сервису «Сферум» для учителей, школьников и их родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Так, сервис «Сферум» завершил интеграцию в новый российский мессенджер и стал доступен для пользователей всей страны. Через платформу можно воспользоваться как основными, так и обновленными функциями.

Для пользователей «Сферума» с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим».

Ранее стало известно, что в новом российском мессенджере появился официальный канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.