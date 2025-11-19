В мессенджере MAX появился официальный канал ФОМС
Фото: [Медиасток.рф]
В российском мессенджере MAX появился официальный канал Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФОМС.
Как отметили в фонде, запуск официального канала в приложении поможет повысить уровень информированности жителей.
«Канал в MAX позволит нам оперативно предоставлять информацию в привычном для многих формате», - отметили в организации.
