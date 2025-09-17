В мессенджере MAX появился официальный канал Кирилла Дмитриева

В новом мессенджере MAX появился официальный канал спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает ТАСС .

В своем первом сообщении в MAX Дмитриев поприветствовал подписчиков и рассказал, что в канале будет рассказывать о главных новостях, делиться мнениями о развитии экономики, международном сотрудничестве и технологиях.

Помимо этого, в планах Дмитриева — развитие темы позитивного предпринимательства, чтобы у студентов была возможность получать информацию об основах предпринимательства, инвестирования и управления.

Ранее сообщалось, что свой официальный канал в российском мессенджере завел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.