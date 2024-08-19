«В местных аптеках не хватает лекарств»: местная жительница рассказала об атаке БПЛА на нефтебазу в Пролетарске

В Пролетарске продолжается тушение масштабного пожара на нефтебазе. Возгорание началось после атаки БПЛА на Ростовскую область 18 августа. На данный момент в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Уже 18 пожарных были вынуждены обратиться к медикам. Местная жительница рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об обстановке в городе. По ее словам, лекарств в аптеках не хватает.