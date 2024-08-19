«В местных аптеках не хватает лекарств»: местная жительница рассказала об атаке БПЛА на нефтебазу в Пролетарске
Жительница Пролетарска заявила о дефиците лекарств из-за атаки БПЛА на нефтебазу
Фото: [freepik.com]
В Пролетарске продолжается тушение масштабного пожара на нефтебазе. Возгорание началось после атаки БПЛА на Ростовскую область 18 августа. На данный момент в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Уже 18 пожарных были вынуждены обратиться к медикам. Местная жительница рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об обстановке в городе. По ее словам, лекарств в аптеках не хватает.
«Их практически нет. Ни спреев от ожогов, ни мазей, ни глазных капель. Все едут в соседние районы, покупают и помогают людям, как могут», — рассказала женщина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Она также отметила, что дым копотью оседает на окнах.
«Дышать можно, но уже першит в горле от воздуха, так как ветерочек небольшой есть. Говорят людям, чтобы полоскали горло. Копоть везде садится. Когда открываешь окна, потом приходится отмывать», — поделилась местная жительница
Ранее мы сообщили, что 18 человек пострадали после атаки БПЛА на промсклад в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Пролетарск выдвинулась дополнительная бригада медиков. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием.