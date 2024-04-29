В метро Екатеринбурга пенсионерка надавала тумаков парню за пение хитов SHAMANа

Молодой человек решил исполнить хит SHAMANa (Ярослав Дронов) в екатеринбургском метро, но это не понравилось одной пожилой пассажирке. Она согнала его с импровизированной трибуны, ударив несколько раз тростью, сообщает канал «Бандитский центр».

Молодой фанат SHAMANа в цветном спортивном костюме решил встать на мраморный блок в метро и дать патриотичный концерт перед другими пассажирами. Он пел самый известный хит певца «Я русский». При этом у звезды метрополитена была такая же прическа, как у кумира.

Однако закончить песню екатеринбуржцу не дали: проходящая мимо бабушка с тростью стала делать блондину замечания. В какой-то момент она подковыляла к парню и несколько раз ударила его по ногам, вероятно, призывая слезть с постамента. Неизвестно, что насмешило окружающих больше: исполнение подростка или поведение старушки.

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