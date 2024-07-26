В Междуреченске мужчина устроил дебош из-за отказа в бесплатной еде

Житель Междуреченска пришел в кафе и потребовал накормить его бесплатно. Получив отказ он пришел в ярость, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию.

Выпивший сибиряк поверил в свою силу убеждения и попытался получить бесплатное питание в одном из кафе. Однако сотрудники отказали. Это вывело из себя посетителя, он стал дебоширить, оскорблять персонал и едва не разнес точку общепита.

Успокоить буяна удалось только после прибытия росгвардейцев. Одна из работниц вовремя нажала на кнопку экстренного вызова.

Недовольного 29-летнего местного жителя задержали и передали сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, рецидивист устроил дебош на автовокзале в Белово.