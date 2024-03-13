В Междуреченске прекратили поиски мальчика, пропавшего по пути в школу

Ребенок из кузбасского города Междуреченск решил прогулять школу. Он перестал выходить на связь, из-за чего бабушка обратилась в полицию. Поиски прекратили в тот же день, пишет издание «Vse42.ru» .

Семилетний школьник решил покататься на общественном транспорте. Таким образом ребенок надеялся прогулять занятия в школе. Однако в это же время его потеряли родные. В учебном заведении юный сибиряк также не объявился, что обеспокоило его бабушку.

Женщина обратилась в полицию с мольбой о помощи. Однако поводов для беспокойства не было и поиски прекратили в тот же день: пропавшего нашли в целости и сохранности, сидящим на автобусной остановке.

Росгвардия Кузбасса сообщает, что ребенка передали сотруднику ПДН, а заявительницу уведомили о местонахождении внука.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке кондуктор автобуса помогла найти ребенка, пропавшего во время прогулки.