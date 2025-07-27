В МФЦ Химок с начала лета оказали более 90 тыс. услуг

В преддверии Дня сотрудника многофункциональных центров (МФЦ), который отмечается в воскресенье, 27 июля, МФЦ Химок подвели промежуточные итоги работы. Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, за летний период специалисты оказали жителям более 90 тыс. государственных и муниципальных услуг, а с начала года эта цифра превысила 250 тыс. обращений.

Особой популярностью у химчан пользуется регистрация учетных записей в Единой системе идентификации — за полгода по этой услуге было подано свыше 32 тыс. заявлений. Второе место в рейтинге заняли услуги по кадастровому учету недвижимости (23 тыс. обращений), третье — оформление СНИЛС (14 тыс. обращений).

Значительную часть работы сотрудников МФЦ составляют консультации по цифровым сервисам. Специалисты уже помогли 50 тыс. горожан освоить электронную подачу документов через портал Госуслуг.

В Химках работают пять современных офисов МФЦ, расположенных в разных районах города. Все они оснащены комфортными зонами ожидания и электронными терминалами для удобства посетителей.

Ранее сообщалось, что в 13 школах Химок продолжается летняя оздоровительная кампания.