В МГППУ абитуриентам рассказали о работе в учреждениях УИС Подмосковья
Представители ГУ ФСИН России по Подмосковью посетили МГППУ
Фото: [ГУФСИН России по МО]
Сотрудники ГУ ФСИН России по Московской области посетили Московский государственный психолого-педагогический университет и рассказали абитуриентам о возможностях трудоустройства в учреждения уголовно-исполнительной системы региона.
Так, замначальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Наталья Чепурина и старший психолог психологической службы Марина Денисова рассказали о сфере пробации и показали фильм о структуре регионального управления и помощи осужденным. Пройти обучение по специальности «Пробация» можно в академии ФСИН России.
Чепурина объяснила значимость института пробации и ответила на интересующие слушателей вопросы.
Ранее сообщалось, что в области провели круглый стол по вопросам развития института пробации.