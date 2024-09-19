В МХТ им. Чехова опровергли сообщения о госпитализации Хабенского

Константин Хабенский продолжает работу в театре. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель директора МХТ имени А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Сегодня в МХТ имени А.П. Чехова опровергли сообщения о госпитализации художественного руководителя Константина Хабенского. Заместитель директора театра Вадим Верник заявил, что у него сегодня самый обычный рабочий день и он готовится к юбилейному показу спектакля «Поколение Маугли», который состоится 22 сентября.

Хабенский является художественным руководителем, директором московского Художественного театра. Помимо этого, он талантливый киноактер и режиссер, снявший несколько успешных фильмов. Хабенский также активно занимается благотворительной деятельностью.

Ранее сообщалось, что актера Любшина из фильма «Кин-дза-дза» экстренно госпитализировали в Москве.