В Миассе пьяная компания избила подростка за попытку защитить девушку

В Миассе Челябинской области пятеро подростков набросились на одного за то, что он заступился за девушку. Мама пострадавшего заявила «Газете.ру» , что сын в больнице, а полиция якобы не ищет агрессоров уже неделю.

Компания из пяти человек избила 17-летнего за то, что он заступился за девушку. Пока двое взрослых уматывали его и толкали, другие — били. Молодой человек до сих пор находится в больнице с сильными подтеками под глазами, сотрясением, гематомами, отбитыми ногами и другими увечьями. Мать пострадавшего обратилась в полицию, но уже неделю никто не ищет нападавших.

«Созванивались с мальчиком, который доводил нашего сына до дома. Он категорически отказался выходить на связь, вообще общаться, нашел тысячу и одну отговорку, чтобы избежать встречи. Нашли машину, которая отвозила двоих ребят из этой компании до общежития, может быть, нам это что-то даст. И то — это было найдено своими силами, не полицией. Может быть, они ищут, что-то и делают, но меня еще в курс дела никто не поставил», — уточнила она.

Единственное, что к подростку приезжал из ПДН, но на этом пока все «замерзло».

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