В Миассе родители помогают разрабатывать проект капремонта школы

В Челябинской области к капитальному ремонту школы подключили родителей, сообщило издание «Вечерка». Школа №3 в Миассе обновляется с начала 2026 года по народной программе российской партии и федеральному проекту «Новая школа».

Отмечается, что родители учеников не просто наблюдают со стороны, а участвуют в разработке проекта. Мама одного из школьников призналась, что очень надеется увидеть здание в современном исполнении.

Сейчас старшеклассники временно учатся в здании начальной школы. Занятия идут в две смены, но это необходимая мера на время стройки.

Подрядчик уже завершил демонтаж старых коммуникаций и внутренней отделки. Теперь предстоит обновить фасад, кровлю, все внутренние помещения и материально-техническую базу. Капремонт затронет как основное здание, так и школьные мастерские.

Завершить все работы планируется к 1 августа. Подрядчик работает ответственно, без срывов. Власти отмечают, что это не единственный объект в городе: в Миассе уже модернизировали три школы и один детский сад. В планах — начать капитальный ремонт еще в двух школах.

Челябинская область уже несколько лет подряд успешно проходит конкурсный отбор на проведение капремонтов. В 2026 году в программу вошли не только школы, но и детские сады, учреждения среднего профессионального образования и детские загородные лагеря.

