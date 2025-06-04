Киевский режим организовал серию терактов на территории России, чтобы сорвать возможные мирные переговоры. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT.

В СК подтвердили, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях были терактами, спланированными киевскими силами. Параллельно Минобороны сообщило о попытках ударов по военным аэродромам в ряде областей России.

В беседе с каналом Родион Мирошник подчеркнул, что синхронность этих событий не случайна. По его мнению, Киев стремится сорвать переговорный процесс между Россией и США.

«Вынудить Россию отказаться от переговоров таким давлением исподтишка у Украины просто не получилось… Безответными эти действия не останутся», — сказал Мирошник.

Напомним, что удары ВСУ пытались наносить по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть исполнителей уже задержана.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле.