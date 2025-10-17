Российский дипломат предупредил о высокой вероятности силовых провокаций со стороны Украины в преддверии планируемого саммита президентов России и США в Венгрии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эксклюзивном комментарии для «Газеты.Ru» заявил , что решение о таких действиях будет принято в зависимости от результатов предстоящей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

По словам дипломата, если в Лондоне и Брюсселе решат, что теряют возможность перетянуть Трампа на свою сторону, то они могут дать отмашку Зеленскому идти ва-банк и использовать любые террористические или провокационные методы. Все ражи срыва вероятного саммита и встречи Владимира Путина с американским коллегой.

Дипломат напомнил о прецеденте саммита в Анкоридже на Аляске, когда, согласно квартальному отчету МИД РФ за июль–сентябрь 2025 года, украинские вооруженные формирования троекратно усилили атаки по гражданской инфраструктуре России. Мирошник охарактеризовал нынешний киевский режим как «государство-беспредельщик», отметив, что для Зеленского «не существует ни моральных, ни правовых ограничений» для срыва мирных инициатив.

Ключевым фактором сдерживания провокаций дипломат назвал временной — чем быстрее будет организована встреча в Будапеште, тем меньше возможностей останется у Киева для подготовки масштабных силовых акций.

Напомним, о предстоящем саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии стало известно 16 октября после телефонного разговора лидеров, в ходе которого стороны договорились о предварительной встрече на уровне министров с последующими переговорами глав государств.

Ранее сообщалось, что самолет Путина может облететь половину Европы ради встречи с Трампом.