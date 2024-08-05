В МИД России прокомментировали беспорядки в Бангладеш

За время продолжающихся в Бангладеш беспорядков никто из граждан России не пострадал, а сложившаяся ситуация является внутренним делом страны. Данная информация опубликована на сайте МИД России.

Москва придерживается мнения о том, что происходящие политические события по смене власти — это исключительно дело южноазиатского государства, а также рассчитывает на восстановление конституционного порядка. По предварительной информации, в ближайшее время там появится переходное правительство, а в настоящее время ситуацию держит на контроле армия. С 18 часов на территории всего Бангладеш действует комендантский час, а понедельник, вторник и среда пока стали выходными днями.

Масштабные протесты и демонстрации по всей стране начались после объявления о многодневной «акции несотрудничества» с властями, которую 4 августа начала организация «Студенческое движение против дискриминации». По данным местных СМИ, погибло уже более 250 человек.

Ранее власти Турции сообщили о том, что сумели добиться доверительных отношений и с США, и с Россией.