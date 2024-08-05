Прошедший на минувшей неделе обмен заключенными в Анкаре доказывает, что Россия доверяет турецким властям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Хакана Фидана, которое он сделал на совместной с египетским коллегой пресс-конференции в Каире.

По словам политика, состоявшаяся операция подтверждает тот факт, что американцы тоже считают Турцию партнером, заслуживающим доверие. Он также заявил о грамотной работе местного управления национальной разведки, сотрудники которого руководили взаимодействием между представителями России и США.

Напомним, что 1 августа на родину вернулись 8 россиян, которые были задержаны и лишены свободы в странах Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали злоумышленников, завербовавших исламистов для последующей отправки на территорию Сирии.