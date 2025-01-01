В МИД России узнали подробности о пострадавших гражданах при теракте в Новом Орлеане

По предварительно полученной информации о трагедии в Новом Орлеане в США стало известно, что граждан России в списке убитых и пострадавших нет. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В беседе с журналистами Захарова подчеркнула, что информация о списках пострадавших и жертвах предварительная. По ним не зафиксировали россиян, и, вероятней всего, граждан РФ среди присутствующих во время атаки в Новом Орлеане не было.

Напомним, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане мужчина протаранил толпу на внедорожнике, а затем открыл стрельбу, в том числе и по силовикам. Ответным огнем преступника ликвидировали, однако из-за его действий погибли десять человек. Еще 35 получили травмы и ранения. Пострадавших госпитализировали: среди них есть двое полицейских. Власти города считают инцидент терактом. Это основная версия для расследования.

Ранее сообщалось, что на улице Нового Орлеана, где произошел наезд авто, обнаружили взрывчатку. Не исключают, что виновник ДТП планировал применить эти запасы.