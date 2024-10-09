В МИД считают доказанным участие США и Британии во взрывах на «Северных потоках»

У России есть доказательства участия США и Великобритании в подрыве «Северных потоков», однако публикация подобных сведений будет зависеть от ситуации. Как пишет ТАСС, об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, когда отвечала на вопрос об имеющейся у СВР информации по данному инциденту.

Как заявила Захарова, Россия многократно предлагала наладить взаимодействие для расследования причин взрывов, однако эта инициатива осталась без ответа. По ее же мнению, именно Германия должна была проявить интерес к обмену имеющимися данными, но там решили не идти навстречу.

«Мало того, мы готовы были все, что у нас имеется, предоставлять по линии инициированного нами расследования под эгидой ООН. Но ведь и это тоже Западом было заблокировано», — сообщила Захарова.

При этом российская сторона продолжает расследование и в настоящее время. Собран достаточный массив данных, который будет использован исходя из целесообразности и развития ситуации.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, кто стоит за взрывами «Северных потоков».