В микрорайоне имени Ногина в Серпухове заменят канализационные трубы

Специалисты компании «Водоканал-сервис» продолжают работы по модернизации инженерных сетей в Серпухове.

В настоящее время выполняется монтаж новых труб напорной канализации в микрорайоне имени Ногина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Планируется установить новую политэтиленовую трубу в уже имеющуюся металлическую трубу, благодаря чему будет продлен срок эксплуатации системы.

Для работ используются материалы российского производства. Гарантийный срок новых труб составляет более 100 лет.

Также будет заменен коллектор в поселке Пограничном.

При строительстве спортивного объекта в 2016 году водоотводящие трубы канализации оказались под зданием, из-за чего возникла угроза затопления Ледовой арены в случае аварии. Специалисты разработали новую систему водоотведения, предполагаюущую обустройство сборных камер. В настоящее время рабочие соединяют трубы и узлы водоотведения в камерах и колодцах.

Все работы будут завершены в начале ноября.

Ранее сообщалось, что в Серпухове обсудили важность воды для планеты Земля.