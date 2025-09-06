В микрорайоне Подрезково в Химках пройдёт выездная администрация

В среду, 10 сентября, в микрорайоне Подрезково гоода Химки состоится выездная администрация, на которой жители смогут поговорить с профильными специалистами.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Школьная, дом 2, на базе школы №20. Это открытое взаимодействие с горожанами является важной частью работы администрации округа, направленной на улучшение качества жизни населения. На встрече химчане смогут получить консультации по разнообразным вопросам, включая ЖКХ, социальное обеспечение, здравоохранение, безопасность и предпринимательство.

«Работа депутата – это, прежде всего, служение людям. Мы открыты для диалога и готовы работать вместе, чтобы строить достойное будущее», — указала химкинский депутат Татьяна Кавторева.

Она подчеркнула, что их команда стремится решать проблемы каждого жителя и готова работать для улучшения округа.

Также жители смогут высказать свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на ремонты или оставить отзывы онлайн. Это уже 34-я выездная администрация, проведенная с начала года, что подчеркивает активность местной власти в налаживании взаимодействия с населением и решении актуальных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялась лекция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Ее провели в дошкольном отделении «Кораблик». К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и депутат Юлия Мамай.