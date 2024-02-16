В Минблаго Московской области рассказали о реализации программы благоустройства

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о реализации программы благоустройства в регионе за последние пять, а также рассказал о планах на 2024 год в ходе заседания Московской областной Думы по вопросу «Формирование на территории Московской области комфортной городской среды. Состояние и перспективы». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области за пять лет благоустроено: 219 общественных территорий (парки, скверы, площади, пешеходные зоны, набережные), 22 парка в лесу, 2569 игровые площадки, 3742 территории обрели новое освещение», — рассказал Хайкин.

В регионе создали 68 зон для активного отдыха. Помимо этого, по его словам, в региона благоустроили 76 пешеходных зон, 22 площади, 33 набережные, 20 территорий возле храмов, 43 сквера, 24 станции МЦД, 22 лесопарка и 45 парков. Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр подчеркнул, что Московская область входит в тройку лидеров в России по качеству городской среды.

В 2024 году в Московской области планируют обновить 37 общественных территорий, 14 парков, 10 лесопарков, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Кроме того, на территории региона появятся пять новых стел, заключил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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