В Минблаго Подмосковья назвали парки, ставшие лидерами по посещаемости за неделю

Самым популярным парком в городских округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей на прошлой неделе стал Пушкинский центральный парк, за этот период его посетили 47 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В число наиболее популярных парков также вошли парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, сквер у почтамта в Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. В общей сложности парки и лесопарки региона на прошлой неделе посетило более 1,1 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.