В Минблаго Подмосковья назвали самую посещаемую губернаторскую карусель на прошлой неделе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Карусель, установленная в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, стала самой посещаемой на прошлой неделе, на ней прокатились более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В ведомстве напомнили, что на данный момент в регионе установлены восемь губернаторских каруселей. Все они расположены в различных муниципалитетах, впервые аттракционы появились в 2018 году.
«Такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья. Все губернаторские карусели предоставляются бесплатно для катания. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями», — добавили в областном Минблаго.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.