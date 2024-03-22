В Минблаго Подмосковья назвали самую посещаемую губернаторскую карусель на прошлой неделе

Карусель, установленная в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, стала самой посещаемой на прошлой неделе, на ней прокатились более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.