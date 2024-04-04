В Минблаго Подмосковья назвали самую посещаемую губернаторскую карусель за неделю

Свыше шестнадцати тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Больше всего человек прокатились на каруселях в Одинцово — более 3,1 тысячи, в Домодедово — свыше 3,1 тысячи и в Воскресенске — более 2,6 тысячи.

Всего в Московской области по программе губернатора установлено восемь аттракционов, напомнили в Минблаго региона. Карусели оформлены в классическом ярмарочном стиле, на них размещены фигуры лошадок и сказочных животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать единый стандарт домов культуры.