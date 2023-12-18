В Минблаго Подмосковья назвали самые популярные парки в небольших городских округах

На прошлой неделе самым популярным парком в небольших городских округах Подмосковья стал Центральный парк Лыткарино, его посетили 23 тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Помимо этого, в пятерку лидеров вошли Городской парк в Павловском Посаде, Городской парк в Луховицах, Городской парк в Кашире и Парк «Вербилки» в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.