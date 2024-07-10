В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели

На прошлой неделе самой посещаемой губернаторской каруселью стал аттракцион в Ногинске, на нем прокатились более 3,3 тысячи жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли аттракционы в Коломне и Сергиевом Посаде, их посетили более 3,2 тысячи и 2,8 тысячи человек соответственно. В общей сложности за данный период карусели региона посетили более 18,1 тысячи человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».