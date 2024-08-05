В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На минувшей неделе самой посещаемой губернаторской каруселью стал аттракцион, размещенный в Ногинске, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Его посетили более 3,6 тысячи человек.
В числе популярных также оказались карусели в Сергиевом Посаде и Коломне. На них прокатились более 3 тысячи и 2,9 тысячи человек соответственно. В общей сложности на прошлой неделе карусели регина посетили более 18,1 тысячи человек.
«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.