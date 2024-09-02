В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели

На прошлой неделе самой популярной губернаторской каруселью стал аттракцион в Сергиевом Посаде, на нем прокатились более 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку самых востребованных каруселей также вошли аттракционы в Чехове и Ногинске — на каждой из них прокатились около четырех тысяч человек. В общей сложности карусели региона посетили более 25 тысяч человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.