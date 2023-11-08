В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели за первую неделю ноября

Самой посещаемой губернаторской каруселью в Подмосковье за первую неделю ноября стал аттракцион в Коломне, он собрал 2,8 тысячи посетителей. Об этом сообщили в областном Минблаго.

В пятерку самых популярных также вошли карусели в Городском парке Одинцово, детском сквере Домодедово, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и парке Кривякино в Воскресенске. Всего в регионе установлены восемь таких аттракционов, шесть из них оформил дизайнер Денис Симачев по мотивам русских сказок.

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. <…> приятным бонусом является то, что катание на таких каруселях бесплатное», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.